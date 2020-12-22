Москва, , 15:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на пополнение транспортных и школьных карт наличными денежными средствами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, закрепляется возможность пополнения транспортных и школьных карт, реализованных через неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП), наличными денежными средствами.

Ранее в Госдуме отметили, что на сегодняшний день порядка 60−70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях (преимущественно, питание учащихся).

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