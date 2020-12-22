Москва, , 15:48 — REGNUM По итогам ноября 2020 года самым продаваемым новым легковым автомобилем в Москве и Санкт-Петербурге стала модель KIA Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в прошлом месяце на московском авторынке было реализовано 1369 экземпляров Rio. На втором месте оказалась немецкая модель Volkswagen Polo. За ноябрь это авто приобрели 929 жителей российской столицы.

Замыкает тройку лидеров топа самых популярных в Москве авто Skoda Rapid, продажи которой составили 677 единиц. Кроме того, в этот рейтинг также вошли кроссовер Hyundai Creta (631 шт.) и бизнес-седан Toyota Camry (591 шт.).

В Санкт-Петербурге в ноябре 2020 года было продано 385 экземпляров KIA Rio. На втором и третьем местах оказались две модели корейской марки Hyundai — кроссовер Creta (374 ед.) и седан Solaris (331 ед.). Замыкают топ-5 самых продаваемых автомобилей Северной столицы Hyundai Solaris (345 шт.) и Volkswagen Tiguan (326 шт.).

Ранее стало известно, что в ноябре 2020 года Volkswagen Golf стал лидером рейтинга самых продаваемых автомобилей в Европе.

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