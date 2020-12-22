Ставрополь, , 15:40 — REGNUM Порядка 95 км муниципальных и региональных трасс отремонтируют на Ставрополье в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется привести в нормативное состояние 35 дорожных объектов, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

Предполагается, что удастся отремонтировать 33 местные дороги общей протяженностью более 84 км. Работы пройдут в Ставрополе, Невинномысске, Михайловске, Изобильненскем городском округе, Труновском, Шпаковском, Кочубеевском и Грачевском районах.

Также планируется привести в порядок участки двух региональных автодорог: Кочубеевское — Балахоновское — Армавир и Безопасное — Подлесное. Здесь, как ожидается, будет обновлено в общей сложности почти 11 км дорожного полотна.

В министерстве добавили, что в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» на Ставрополье отремонтировано 72 объекта общей протяженностью свыше 195 км.