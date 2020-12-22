Москва, , 15:39 — REGNUM Большинство работодателей в РФ предпочитают очные собеседования с кандидатами на ту или иную должность, так как это позволяет им лучше понять, какими навыками и качествами обладает претендент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ только 10% работодателей предпочитают дистанционные собеседования.

«Большинство работодателей, конечно же, предпочитают очное собеседование. На то есть несколько причин. Во-первых, легче проверить навыки, о которых заявляют соискатели. Очень часто, желая получить работу, они преувеличивают свои достоинства. Во-вторых, в резюме порой неточно описываются навыки, которыми обладают соискатели. В-третьих, легче определить коммуникабельность и другие личностные качества, необходимые для работы. Исследования показывают, что работодатели обращают внимание на фотографию на резюме, смотрят социальные сети, читают сопроводительные письма, — сказала Мирзабалаева. — И это правильно. Подбор персонала — дорогое удовольствие. Ошибки сильно бьют по бюджету, коллективу. Собеседование по телефону также проводится, но окончательное решение лучше принимать при очной встрече. Однако это весьма индивидуально. Если работа предполагает решение специфических задач, технических проблем, то дистанционка всех устроит».

Как пояснила эксперт, со временем «удаленщиков» может стать меньше, но может вырасти показатель гибридной, комбинированной занятости, а значит, гибридными станут и формы найма.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, большинство работодателей в России (67%) предпочитают принимать на работу граждан в очной форме.

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