Москва, , 15:27 — REGNUM Если в РФ резко свернут льготную программу ипотеки, то граждане потеряют интерес к этому рынку, что обернется его спадом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«До 1 июля 2021 года действует программа господдержки, и в целом ипотечный рынок продолжит тренд 2020 года. Риски просматриваются, и они связаны с возможным сворачиванием или несворачиванием данной программы, — пояснил Алиев. — Потому как несворачивание программы приведет к дисбалансу, перегреву рынка ипотеки, далее последует неминуемый спад и провал. Резкое сворачивание также имеет под собой риски. Рынок потеряет интерес граждан, что выльется в спад. Поэтому нужны механизмы умеренного охлаждения, чтобы и рынок не очень упал, да и интерес сохранился. Рынок сильно зависит от программы господдержки».

Как полагает экономист, политика государства должна заключаться в том, чтобы выработать новые эффективные механизмы поддержки, которые не только бы основывались на ставке, но и учитывали проблемы макроэкономики, в частности уровень инфляции, которая опережает доходы населения и рост цен на квадратные метры.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году судьба ипотечного рынка России во многом будет зависеть от того, будет ли пролонгирована льготная программа.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, будет ли в РФ расти средняя сумма ипотечного займа