Париж, , 15:32 — REGNUM Volkswagen Golf стал самым продаваемым автомобилем на авторынке Европы по итогам ноября 2020 года. Об этом сообщает исследовательская компания JATO Dynamics.

В прошлом месяце Volkswagen Golf разошелся в Европе тиражом в 24 784 экземпляра. При этом в годовом сравнении продажи этой модели сократились на 27%.

На втором месте оказался компактный хэтчбек Toyota Yaris. В японской компании связывают повышение спроса на модель с выходом нового поколения. В ноябре дилеры Toyota реализовали в Европе 19 397 экземпляров Yaris (+29%).

Замыкает тройку лидеров Renault Clio, чьи продажи сократились на 16%, до 19 160 экземпляров. Четвертое и пятое места заняли соответственно Opel/Vauxhall Corsa (18 855 шт.; +19%) и Peugeot 208 (17 812 шт.; +1%).

Кроме того, в рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей на авторынке Европы по итогам ноября 2020 года также попали: Peugeot 2008 (15 941 ед., +46%), Renault Captur (15 793 ед., — 13%), Dacia Sandero (15 351 ед., — 4%), Ford Focus (15 244 ед., +16%) и Skoda Octavia (15 219 ед., — 11%).

Напомним, в ноябре 2020 года в странах Европы было продано 139 458 коммерческих автомобилей — на 0,5% меньше, чем в ноябре 2019 года.

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