Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM В Свердловской области продолжат компенсировать затраты в рамках подключения жилья к газовым сетям. Решение принято на заседании Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мера поддержки действовала с 2017 года. Ряд жителей могли получить компенсацию в размере 90% затрат (или освобождение от них). Помощь распространялась на мужчин от 60 лет, женщин от 55 лет, получателей досрочных пенсий или пенсии по инвалидности, а также вдов и вдовцов таких граждан.

«Анализ обращений жителей нашей области показал востребованность такой меры социальной поддержки», — сказала спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

Ранее срок указанных мер был ограничен концом 2020 года. Теперь их продлили по декабрь 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2021 год.

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