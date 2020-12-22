Подгорица, , 15:15 — REGNUM Опрос, проведенный управлением статистики Черногории в рамках проекта «Создание подсистемы официальной статистики для исследования пандемии коронавируса», показал, что в Черногории с апреля по сентябрь 2020 года на рынке труда были более 266 000 активных граждан.

Меньше всего работающих было в третьем квартале (215 000 сотрудников) и больше всего в первом квартале (236 000 сотрудников). В третьем квартале 2020 года без работы остались чуть более 50 000 работников, причем мужчин (28 000) больше, чем женщин (22 000).

С другой стороны, 235 000 граждан не проявляли активности на рынке труда, что на 17,5 процента больше, чем за тот же период в 2019 году.

С апреля по сентябрь почти 5000 граждан (2500 мужчин и 2200 женщин) заявили, что были уволены исключительно из-за ситуации с коронавирусом.