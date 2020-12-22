Москва, , 15:15 — REGNUM Граждане РФ стараются экономить и рационализировать свои расходы, и поэтому сокращают траты на новогодние подарки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала новость о том, что большинство жителей России (75%) планируют потратить в 2020 году не более 5 тыс. рублей на новогодние подарки.

«Для того, чтобы понять, что значат приведённые цифры, стоит посмотреть на аналогичные данные прошлого года. Например, согласно опросу сервиса по поиску работы Superjob, в 2019 году средний бюджет на новогодние подарки составлял 13,5 тысяч рублей, при этом мужчины планировали потратить 15,6 тысячи, а женщины — 11,2 тысячи рублей. Мы наглядно видим, что бюджет на новогодние подарки в 2020 году сократился более чем в два раза, — сказала Кошелева. — Причины этого довольно очевидны: пандемия и сложная экономическая ситуация, конечно, негативно сказались на финансовом положении жителей РФ».

По ее мнению, учитывая неопределённость ситуации в дальнейшем, люди стараются экономить и рационализировать свои расходы, отсюда сокращение бюджета на новогодние подарки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, больше всего (от 10 тыс. рублей) выделят на подарки жители Москвы, Поволжья, Сибири и юга России.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители России рассказали, сколько потратят на новогодние подарки