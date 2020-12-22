Москва, , 15:08 — REGNUM Законопроект, направленный на расширение деятельности финансовых платформ, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Согласно предлагаемым изменениям услуги оператора финансовой платформы станут доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП).

Кроме того, увеличится «продуктовая линейка» финансовых платформ, а их сервисы дистанционного обслуживания получат стимул для дальнейшего развития — в частности, за счет расширения перечня случаев, при которых финансовые организации смогут поручать оператору финансовых платформ проведение предусмотренных «противолегализационным» законодательством процедур идентификации клиентов.

Сейчас на финансовых платформах предлагаются следующие финансовые продукты: банковские вклады, полисы ОСАГО, внебиржевые облигации для населения, паи паевых инвестиционных фондов.

По мнению парламентариев, предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства доступа к сервисам операторов финансовых платформ позволит расширить линейку предложений по кредитованию, сравнить условия от большого количества финансовых организаций и предоставить возможность дистанционного совершения сделки с использованием механизма делегированной идентификации.