Душанбе, , 15:00 — REGNUM По итогам января — ноября 2020 года объем платных услуг в Таджикистане составил 11,622 млрд сомони ($1,03 млрд), что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 22 декабря сообщает издание «Авеста» со ссылкой на агентство по статистике.

На долю государственных предприятий в общем объеме платных услуг приходится 21,3%. За отчетный период услуги объектов общественного питания сократились на 24,5%, до 993,3 млн сомони ($88,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — мая 2020 года объем оказанных населению услуг в Таджикистане составил 4,985 млрд сомони ($484 млн по курсу на 23 июня), что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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