Майкоп, , 14:56 — REGNUM Депутаты парламента Адыгеи приняли во втором окончательном чтении закон о бюджете республики на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе законодательного органа по итогам заседания, состоявшегося 21 декабря.

Доходы бюджета Адыгеи на будущий год запланированы в объеме 26,5 млрд рублей, из которых 11,5 млрд рублей — налоговые и неналоговые доходы, 15 млрд рублей — безвозмездные поступления. Расходы в главном финансовом документе республики на 2021 год прописаны в сумме 27 млрд рублей, дефицит регионального бюджета составил 525,6 млн рублей.

Отмечается, что после принятия законопроекта в первом чтении в документ было внесено семь изменений. В результате поправок доходы казны на будущий год увеличились почти на 1,9 млрд рублей за счет дополнительных федеральных средств.

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