Москва, , 14:54 — REGNUM Закон о минимальной стоимости пачки сигарет Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Инициатива была существенно доработана ко второму чтению.

Сигареты Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект содержит положения — формулу, по которой предлагается высчитывать единую минимальную цену табачной продукции. Раньше предполагалось, что методику расчета установит правительство РФ.

Единая минимальная цена табачной продукции применяется с даты применения ставки акциза на табачную продукцию, которая установлена Налоговым кодексом и на основании минимального значения которой единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается и подлежит опубликованию не позднее тридцати дней до даты применения новых ставок акциза на табачную продукцию, следует также из текста документа.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. с 1 апреля 2021 года применяется единая минимальная цена табачной продукции, рассчитанная на основании минимального значения ставки акциза на табачную продукцию, установленной Налоговым кодексом с 1 января 2021 года.

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