Подгорица, , 14:53 — REGNUM Общая стоимость минимальной потребительской корзины в Черногории в ноябре 2020 года составила 641,8 евро, сообщает статистическое ведомство Monstat.

Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 274,5 евро.

Затраты на непродовольственные товары и услуги — 367,3 евро. Общая стоимость минимальной потребительской корзины в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года снизилась на 0,4%.

«Расходы на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года снизились на 0,6%, а расходы на непродовольственные товары и услуги по сравнению с октябрем 2020 года снизились на 0,3%», — сообщили в Monstat.