Москва, , 14:51 — REGNUM Первые два места в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России по итогам января — ноября 2020 года зали модели отечественной марки Lada — Granta и Vesta. Об этом 22 декабря сообщает агентство «Автостат».

Так, за отчетный период Lada Granta разошлась на российском авторынке тиражом в 111,7 тыс. экземпляров, а Lada Vesta — в 96,1 тыс. единиц. При этом продажи Granta сократились в годовом сравнении на 7,9%, а Vesta — на 4,4%.

Среди иномарок наиболее популярной моделью за одиннадцать месяцев 2020 года стала KIA Rio, чьи продажи упали на 9,2%, до 77,9 тыс. экземпляров. Кроме того, KIA Rio заняла третье место в рейтинге самых продаваемых моделей авто на российском авторынке за период с января по ноябрь 2020 года.

На четвертом и пятом местах рейтинга оказались Hyundai Creta (66,5 тыс. ед.; +0,7%) и Volkswagen Polo (53,1 тыс. ед.; +2,5%).

Напомним, продажи новых легковых автомобилей в ноябре 2020 года в России выросли на 4,3%, до 134 781 экземпляра.

Читайте также: Назван топ-10 самых популярных электрокаров в России