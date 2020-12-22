Сеул, , 14:33 — REGNUM После вспышки птичьего гриппа в Южной Корее зафиксировали рост цен на мясо птицы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 18 декабря стоимость мяса утки составляет 2029 вон (~$1,81) за килограмм, что на 44,3% больше по сравнению с концом ноября.

Между тем, стоимость десятка яиц выросла на 3,9%, до 1199 вон (~$1,08), а стоимость 1 кг цыпленка-бройлера — на 5%, до 1352 вон (~$1,22).

Между тем отмечается, что пандемия коронавируса повлияла на увеличение спроса и рост цен на продукцию.

Напомним, что в настоящее время в Южной Корее подтверждено 33 случая заражения птичьим гриппом среди диких птиц и порядка 18 случаев среди домашней птицы.