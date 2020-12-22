Москва, , 14:32 — REGNUM В ноябре 2020 года на российском рынке в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) самыми продаваемыми стали автомобили южнокорейского бренда Hyundai. Об этом 22 декабря сообщается на портале «Автостат Инфо».

В прошлом месяце дилеры корейской марки реализовали 9212 новых машин — на 4% меньше, чем год назад, когда было продано 9606 единиц таких авто.

На втором месте по популярности в сегменте SUV машины компании Renault. Их предпочли приобрести 6770 человек, что на 0,5% больше, чем в прошлом году.

Тройку лидеров замыкает российская марка Lada. В последний осенний месяц дилеры этой компании продали 6053 экземпляра внедорожников и кроссоверов — на 22,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

На четвёртом и пятом местах марочного рейтинга разместились соответственно KIA (5485 ед.; — 10,6%) и Toyota (4717 ед.; — 5%).

Ранее компания Hyundai представила платформу E-GMP для полностью электрифицированных автомобилей. Дальность хода авто с «тележкой» E-GMP составит более 500 км. При этом на 80% аккумуляторы в автомобиле можно будет зарядить за 18 минут.

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