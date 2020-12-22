Москва, , 14:20 — REGNUM Новый пакет стимулирующих мер для американской экономики по масштабу является компромиссом между значительно более амбициозным проектом Демократической партии ($2,2 трлн) и скромным проектом республиканцев ($500 млрд), заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Соответственно, документ не включил масштабную финансовую помощь штатам и местным органам власти, чего добивались демократы, и юридическую защиту бизнеса от претензий, связанных с заражением COVID-19, чего добивались республиканцы.

Фактически, его цель — продлить до тех пор, когда ожидаемая массовая вакцинация поможет американской экономике перейти к устойчивому восстановлению, часть мер поддержки, действовавших в рамках мощнейшего антикризисного закона Cares Act на $2,2 трлн, принятого в марте (большинство мер завершается до конца этого года).

Избранный президент США Джо Байден ранее оценивал масштаб нового пакета как необходимый, но недостаточный, обещая добиваться большего после вступления в должность.

В последнее время по ряду показателей отмечается ослабление экономической динамики на фоне рекордного числа заражений (индексы ISM, данные по рынку труда, розничные продажи). Лишь около половины американцев, потерявших работу, смогли вернуться на рынок труда.

Ранее глава ФРС Дж. Пауэлл отметил, что с точки зрения экономики, 1Q будет сложным, и для этого крайне важно срочно принять новый пакет бюджетных стимулов (пособия по безработице, мораторий на выселение должников, поддержка малого и среднего бизнеса).

Однако надежду вызывает начало массовой вакцинации: с середины года, если все пройдет успешно, люди смогут спокойнее выходить на работу и в общественные места. Это должно привести к ускорению роста экономики.

Фондовые рынки давно ждали одобрения этого пакета, и для них это, конечно, положительная новость. Другое дело, что с начала ноября, когда новости о вакцинах привели к существенному пересмотру экономических ожиданий на 2021 г. в сторону улучшения, сценарий догоняющего роста рисковых активов уже начал стремительно отыгрываться рынками.

Также ожидания рынков «подогревались» надеждами на пакет стимулирующих мер в США. Фактически, эти события уже реализованы, и теперь на ближайшие новые стимулы без существенного ухудшения ситуации вряд ли можно будет рассчитывать.

Поэтому сейчас рынки стали более уязвимы к коррекции, обращая больше внимания не только на радужные ожидания будущего, но и на текущие факторы — сложную эпидемиологическую ситуацию (в частности, обнаруженный в Великобритании более контагиозный штамм коронавируса), которая в ближайшие месяцы может оказывать негативное влияние на мировую экономику», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после долгих месяцев согласований Конгресс США, наконец, одобрил новый пакет стимулирующих мер для американской экономики на $892 млрд. Он предполагает прямые выплаты большинству американцев в размере $600 на человека.

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