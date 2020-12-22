Махачкала, , 14:17 — REGNUM Стоимость продовольственной корзины в Дагестане за месяц выросла более чем на 3% и к середине декабря составила почти 5 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в пресс-службе правительства региона по итогам совещания, посвященного ситуации на продовольственном рынке республики.

В ходе обсуждения было отмечено, что в Дагестане наблюдается небольшой сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Вместе с тем, как и по всей стране, резко выросли цены на сахар-песок, подсолнечное масло и муку. Также в республике зафиксировано повышение стоимости куриных яиц и картофеля.

«Стоимость продовольственной корзины, составленной на основании информации Дагестанстата, на 14 декабря 2020 года составила 4998,14 рублей, рост за неделю — 0,8%, за месяц — 3,1%», — сказано в сообщении.

Врио зампредседателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания поручил минпромторгу республики совместно с региональным управлением антимонопольной службы и правоохранительными органами изучить ситуацию на продовольственном рынке и принять меры к недопущению дальнейшего роста цен на продукты, составляющие продовольственную корзину дагестанцев.

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