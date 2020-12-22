Москва, , 14:15 — REGNUM В ноябре 2020 года самое больше количество новых легковых автомобилей было продано в Москве. Об этом 22 декабря сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В российской столице за отчётный период дилерам удалось реализовать 17 736 легковых машин — на 7,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.

На втором месте оказался авторынок Подмосковья. Здесь в прошлом месяце было куплено 9330 экземпляров новых авто, что на 21% меньше, чем год назад.

Тройку лидеров замыкает авторынок Санкт-Петербурга. Местные дилеры в ноябре 2020 года реализовали 7839 легковушек — на 7% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года.

На четвёртом и пятом местах регионального рейтинга разместились соответственно Татария (5643 ед.; — 1,8%) и Краснодарский край (5146 ед.; — 6,3%).

Напомним, по итогам ноября 2020 года на российском авторынке было продано 157 580 легковых и легких коммерческих автомобилей — на 5,9 больше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

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