Москва, , 14:06 — REGNUM Любая нерыночная инициатива в части регулирования ценообразования должна очень настораживать, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. комментируя предложение об отмене НДС на продукты пенсионерам.

«Действительно, в 2020 году рост цен на продукты питания по многим категориям превысил ожидания скептиков. Президент РФ Владимир Путин и правительство уже приняли правильные и, возможно, жесткие меры в отношении недобросовестных участников рынка.

Особого жёсткого надзора требуют торговые сети. На один и тот же продукт они могут дополнять к розничным ценам от 5% до 250%. Однако влезать в формулу ценообразовании я и менять ее нерыночным воздействием очень опасно.

Стоит в помнить печальный опыт социалистической плановой экономики и единого ценообразования — на полках продуктов не было.

Сегодня на повестке дня повышение благосостояния граждан РФ. Очевидно, что решение этого вопроса затянется на несколько лет, особенно для категорий граждан преклонного возраста.

Но это не значит, что законами рыночной экономики можно жонглировать как в цирке. Лучше в данном случае полностью или частично субсидировать покупку продуктов питания для малоимущих граждан, придерживаясь отсчета по рыночным ценам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторгу РФ предложили освободить пенсионеров и малоимущих от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке продуктов.

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