Бишкек, , 14:02 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии призвали пересмотреть соглашение с компанией «Газпром», сообщает 22 декабря издание 24. kg со ссылкой на депутата Экмата Байбакпаева.

Соответствующий вопрос обсуждался на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу. Байбакпаев призвал пересмотреть соглашение с российской компанией: «Надо развивать газовую отрасль Киргизии, раз мы отдали «Киргизгаз» за $1».

Депутат Кожобек Рыспаев заявил, что «Газпром» обещал инвестировать в развитие газовой отрасли.

представитель российской компании Азамат Алдаяров сказал, что в соглашении «Газпрома» с правительством Киргизии нет обязательств по геологоразведки. «Мы занимаемся транспортировкой и реализацией газа», — сказал Алдаяров.

Напомним, 10 апреля представители «Газпрома» и «Киргизгаза» подписали в Бишкеке договор о продаже активов газового оператора Киргизии за $1. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал на церемонии подписания, что компания планирует возобновить геолого-разведочные работы.

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