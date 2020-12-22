Астрахань, , 13:43 — REGNUM Договоренность о расширении экономического и культурного сотрудничества между Астраханской областью и Республикой Казахстан достигнуто 22 декабря на встрече губернатора российского региона Игоря Бабушкина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Ермеком Кошербаевым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Астраханской области.

На встрече, состоявшейся в рамках визита делегации соседнего государства в Астраханскую область, в частности, обсуждались вопросы приграничного сотрудничества, а также возможности расширения экономических и гуманитарных связей.

«Республика Казахстан является одним из основных зарубежных партнеров Астраханской области. Налажено устойчивое торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, а также теплые дружественные отношения», — отметил Игорь Бабушкин.

В числе направлений сотрудничества Астраханской области с Казахстаном — торговля, промышленность, транспорт, логистика, культура, туризм, медицина и образование. В перспективе, как отмечалось, рассматривается возможность создания в Астрахани центра приграничной торговли. Также прорабатывается вопрос увеличения торговли между российским регионом и Казахстаном, привлечение судостроительных заказов из Казахстана, открытие новых круизных маршрутов на Каспии. Астраханский губернатор выступил с предложением к казахстанскому бизнесу принять участие в реализации проекта по развитию транспортного коридора «Север — Юг».