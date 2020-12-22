Москва, , 13:42 — REGNUM США — эмитент главной резервной валюты в мире. Поэтому могут легко закрывать свой бюджетный дефицит за счет печатного станка, не опасаясь инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Россия так поступать не может. Однако польза от действий американцев для России есть.

Рост долларового денежного предложения практически автоматически увеличивает стоимость сырьевых товаров, что для России серьезный позитив. При прочих равных это, конечно, еще рост капитализации компаний.

Стратегия для инвесторов — покупаем нефть, продаем золото — по-прежнему в силе. При этом очень вероятно укрепление рубля в 2021 году до 65−67 руб. за доллар и 78−80 за евро.

Индекс РТС, скорее всего, достигнет примерно 2000 пунктов. Капитализация российского рынка акций станет адекватной размеру ВВП».

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США добрил бюджет на 2021 год и принял пакет мер стимулирования экономики страны на фоне пандемии коронавируса в размере $900 миллиардов.

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