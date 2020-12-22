Москва, , 13:37 — REGNUM Цены на нефть марки Brent 22 декабря снижаются на 1,2%, пытаясь удержаться выше психологического уровня в $50, заявил корреспонденту руководитель ИА REGNUM отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«После прошедшей 18 декабря экспирации контрактов на срочном рынке трейдерам нужно найти веские основания для удержания котировок в нынешнем диапазоне на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в США и в Старом Свете после роста на протяжении предыдущих семи недель кряду.

Минимум вчерашнего дня (21 декабря) на $49,20. в первой половине дня остался нетронутым, в то же время давление продавцов сохраняется, несмотря на успокаивающие комментарии фармкомпаний и ВОЗ о том, что обнаруженный в Великобритании способный к более активному распространению новый штамм COVID-19 не ослабит эффективность разработанных вакцин.

Тем не менее подстраховка властей многих стран, которые временно приостановили полеты в Соединенное Королевство, напомнила о закрытых границах в конце весны. По словам вице-премьера Александра Новака, эти меры могут повлиять на цены на нефть.

Дополнительным таким фактором выступает укрепление доллара и общее ослабление аппетитов к риску после того, как накануне Конгресс США одобрил новый пакет стимулирующих мер объемом в $900 млрд. Ранее ожидания этого события поддерживали котировки на мировых финансовых рынках.

Теперь же инвесторы начинают готовиться к католическому Рождеству и видят не так много оснований для того, чтобы сохранять низкой долю наличных в инвестиционных портфелях. Причиной для этого остается в том числе и сохраняющаяся неопределенность в переговорах по Brexit.

С технической точки зрения цены на нефть марки Brent находится в середине актуального для них сейчас ценового диапазона $46−54. Текущая пауза может быть вызвана попыткой оценить перспективы продолжения позитивной динамики на Уолл-стрит в рамках так называемого предновогоднего ралли, что нельзя исключать в условиях активной монетарной и фискальной поддержки и с учетом календарного фактора, невзирая на негативные новости о COVID-19.

Нельзя сбрасывать со счетов и обстановку на Ближнем Востоке, которая может оказаться в центре внимания в любой момент (ранее в американских СМИ писали о желании Трампа нанести удар по Ирану). В то же время падение потребительского доверия и возможное расширение ограничительных мер на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации могут ухудшить перспективы спроса после встречи Нового года.

В этот момент рынок может начать подготовку к плановому повышению ОПЕК+ добычи нефти на 500 тыс. барр./сутки с февраля, продолжит расти производство нефти в Ливии, которая не брала на себя обязательств по ее ограничению.

Все это в совокупности сократит текущий дефицит поставок и может спровоцировать фиксацию прибыли покупателями нефтяных контрактов. Таким образом, не исключая вариант подъема к $54 в краткосрочной перспективе, в дальнейшем стоит готовиться к тому, что цены опустятся к $46 и, возможно, будут ниже, если в целом новостной фон ухудшиться.

Вице-премьер и экс-глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что восстановление рынка замедлилось и на возврат к доковидным уровням потребуется два-три года. Текущий суточный спрос на 6−7 млн баррелей ниже докризисных уровней.

В то же время мировой рынок природного газа имеет хорошие шансы восстановиться уже в следующем году. Драйвером будет рынок СПГ, экспорт которого из России в этом году по оценкам председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального покажет небольшой, но прирост, в то время как экспорт трубопроводного газа покажет снижение на 16%.

В 2021 году по мере начала массовой вакцинации против COVID-19 и восстановления мировой экономики на положительную динамику выйдет и этот показатель», — пояснил эксперт.

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