Ульяновск, , 13:27 — REGNUM Ульяновский автозавод приостановит выпуск машин в связи с ежегодной инвентаризацией и плановой ремонтной кампанией. Об этом 22 декабря сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что все линии завода будут простаивать с 23 декабря 2020 года. Постепенно из простоя предприятие начнёт выходить с 11 января. В полном объеме работа на УАЗе возобновится 19 января 2021 года.

Отмечается, что во время приостановки работы предприятия дилеры отечественной марки будут обеспечены запасами машин.

Ранее стало известно, что в Эфиопии может начаться выпуск внедорожников УАЗ. В начале декабря ульяновское предприятие посетили представители эфиопской компании Bazra Motors, которые интересовались возможностью поставки машинокомплектов для организации крупноузловой сборки автомобилей УАЗ.

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