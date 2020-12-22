Магас, , 13:15 — REGNUM Ингушетия получила помощь федерального центра для погашения кредитов. На оплату просроченной кредиторской задолженности бюджета по социально значимым обязательствам было выделено 423,1 млн рублей.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что в первую очередь власти региона будут, по договоренности с Минфином России, закрывать социальные вопросы.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, деньги уже поступили в республику. Их направят на погашение долга перед гражданами по детским пособиям, компенсационным выплатам на оплату услуг ЖКХ и лекарственному обеспечению.

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Напомним, в ноябре 2020 года Ингушетия по решению правительства РФ была признана банкротом, а управление финансами республики было передано федеральному Минфину.