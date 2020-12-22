Москва, , 13:08 — REGNUM Сегодня, 22 декабря, на рынках продолжается движение «бегства от рисков» в связи с обнаружением в Европе нового штамма коронавируса с большим процентом заражения, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Это послужило для инвесторов удобным поводом для закрытия позиций перед рождественскими праздниками после предыдущего сильного роста цен рисковых активов. Так, азиатские фондовые индексы теряют сегодня 1−1,8%.

Нефть марки Brent дешевеет с $51 до $50,20 за баррель. Доллар на валютном рынке, напротив, поднимается в цене как защитный актив, растущий при усилении опасностей.

Индекс доллара DX, то есть отношение его курса к шести основным валютам, уходит за 90 пунктов, на 0,2% выше, чем накануне.

В таких условиях и пара доллар/рубль поднимается над важным техническим и психологическим уровнем 75 руб. В течение дня на неё может воздействовать статистика по ВВП США.

Предполагается, что он вырос на 33,1% за III квартал после падения на 31,4% во II квартале. Фактическое подтверждение этому способно укрепить доллар, в том числе и к рублю.

Учитывая данные обстоятельства, наиболее вероятный коридор для курса на 22 декабря составляет 74,50 — 75,60 руб./доллар», — пояснил эксперт.

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