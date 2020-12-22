Барнаул, 22 декабря 2020, 12:55 — REGNUM Государство, конечно, должно помогать, нуждающимся гражданам, пострадавшим в кризис, но, что касается идеи с освобождением их от НДС на продукты, то вопросов возникает больше, чем ответов. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина, он пояснил:
Напомним, инициатива освободить от НДС на продукты российских пенсионеров и малоимущих принадлежит директору Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максиму Петунину. По данным RT, с соответствующей инициативой он обратился к главе Минпромторга России Денису Мантурову. В частности, автор инициативы предложил автоматически возвращать налог при оплате картой.