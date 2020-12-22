Ижевск, , 12:55 — REGNUM Территориальный фонд ОМС (обязательного медицинского страхования) в Удмуртии отозвал лицензию на осуществление медстрахования граждан у компании «Спасские ворота-М». Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

В штабе заверили, чтоб медицинская помощь жителям региона, застрахованным в той компании, будет оказываться в полном объеме.

В то же время до 10 февраля 2021 года необходимо выбрать новую страховую компанию.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия отозвана у АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» за нарушения установленных ЦБ «требований перечня разрешенных для инвестирования активов и порядка инвестирования собственных средств» страховщика. Группа регистрировала полисы ОМС в 16 регионах России: в Москве, Алтайском, Забайкальском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Амурской, Ивановской, Калининградской, Курской, Орловской, Смоленской и Тверской областях, Республике Алтай и Удмуртии. застрахованными являлись около 3,3 млн человек.

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