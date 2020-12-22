Москва, , 12:40 — REGNUM Власти РФ должны принять меры к тому, чтобы застройщики активнее возводили жилье не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«В РФ надо прекратить практику застройки крупных агломераций. У нас застройщики любят втыкать эти «человейники» на любой свободный газон в Москве и в Подмосковье. Надо принять меры для того, чтобы сделать для них более привлекательными строительные проекты в других городах России. Это очень важно, — сказал Зубец. — Потому что если дела будут идти так, как они идут сейчас, то мы получим московскую агломерацию (Москва и область) на уровне 25 млн человек уже достаточно быстро. В итоге 15−20% населения страны будут жить в Москве и области. И такая же история в Санкт-Петербурге, где масштабы хищнической застройки просто фантастические».

Как подчеркнул Зубец, нужно сделать так, чтобы люди более охотно строили в других городах России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, будет ли в РФ надуваться ипотечный пузырь.

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