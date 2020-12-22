Москва, , 12:39 — REGNUM В настоящий момент для российского ипотечного рынка не просматривается никаких серьезных рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Многие говорят об ипотечных пузырях. Но я не вижу для этого оснований. Если люди набирают деньги под первоначальный взнос и подписываются под ипотеку, то значит, они считают, что у них есть деньги, чтобы оплатить эту ипотеку в перспективе. В дальнейшем ситуация может измениться, но пока в 2021 году я не вижу никаких серьезных рисков для ипотечного рынка, — сказал Зубец. — Более того, несмотря ни на что, рост ипотечного рынка продолжится. Если цены пойдут вверх, то народ будет доставать деньги из кубышки и нести их на ипотечный рынок, покупая недвижимость. У нас в стране достаточно много свободных денег, которые не используются. В частности лежит 30 трлн рублей. Это около 30% ВВП. И в условиях падения ставок дохода они почти не приносят».

И поэтому, как пояснил Зубец, велика вероятность того, что большая часть из этих денег попадет на ипотечный рынок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, надо ли в РФ продлевать программу льготной ипотеки.

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