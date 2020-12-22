Рязань, , 15:49 — REGNUM Расторгнуть соглашение с Ново-Рязанской ТЭЦ собирается администрация Рязани. В первую очередь власти не устраивает цена аренды за имущество, принадлежащее муниципалитету, сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации раскрыли финансовые показатели соглашения. Так, в 2016 году выручка ТЭЦ составили 5,7 млрд рублей, чистая прибыль — 522 млн рублей, при этом в бюджет ничего не поступило. В 2018 году при выручке в шесть миллиардов рублей и чистой прибыли 532 млн рублей администрация получила 39,8 млн рублей. По словам заместителя главы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, Ново-Рязанская ТЭЦ улучшает условия производства за счёт арендодателя, вычитая затраты из платы за аренду. Эти действия власти считают неприемлемыми, также как и возможность вывода объектов аренды из договора в одностороннем порядке.

«С 2014 года Ново-Рязанская ТЭЦ вывела таким образом 176 объектов, 13 из которых оформила в собственность. Один из выведенных из производства объектов — старая, но ещё рабочая турбина. Её заменили новой за 1,2 млрд рублей, объект приватизировали, его стоимость включили в тариф для населения. Проверка прокуратуры показала, что сумму ТЭЦ не обосновала и вынесла представление», — рассказал Владимир Бурмистров.

Администрация Рязани подготовила заявление в суд о расторжении соглашения.

Ново-Рязанская ТЭЦ является крупнейшим производителем тепловой и электрической энергии в Рязани. Губернатор Николай Любимов поручил провести проверку обоснованности действующих тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани проверят тарифы на тепловую энергию Ново-Рязанской ТЭЦ