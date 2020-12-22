Москва, , 12:34 — REGNUM Из всех мер, предложенных властями РФ после весеннего кризиса, вызванного распространением коронавируса, успешной оказалась только программа льготной ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй о том, что в РФ в ноябре 2020 года почти на 12% выросла средняя сумма ипотечных кредитов по сравнению с ноябрем 2019 года.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Причина очень простая. Пошли слухи, что льготную программу будут закрывать. И соответственно все те, кто хотел получить ипотеку, бросились ее получать, — сказал Зубец. — И в СМИ стали говорить, что ипотека под 6% для приобретения жилья в новостройках будет закрываться. Об этом говорила Набиуллина, об этом говорили эксперты. И народ, понимая, что такое может случиться, решил воспользоваться этой возможностью, пока она еще есть. Я бы льготную программу ипотечного кредитования продлил. Это один из немногих показательно эффективных способов поддержки экономики. Реально сработало только это».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Подмосковье строится 8 миллионов квадратных метров жилья.

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