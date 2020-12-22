Москва, 22 декабря 2020, 12:33 — REGNUM Правительства многих стран, стремясь поддержать экономику в период пандемии, сейчас усиленно тратят накопления. Средства идут на поддержку как целых сфер экономики (малый бизнес), так и конкретным людям: медикам, безработным и т. д. Долгое время пакета таких мер ждали и от властей США, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.
Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США принял пакет мер стимулирования экономики страны на фоне пандемии коронавируса в размере $900 млрд.
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