Москва, , 12:33 — REGNUM Правительства многих стран, стремясь поддержать экономику в период пандемии, сейчас усиленно тратят накопления. Средства идут на поддержку как целых сфер экономики (малый бизнес), так и конкретным людям: медикам, безработным и т. д. Долгое время пакета таких мер ждали и от властей США, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«И вот после долгих межпартийных и внутрипартийных споров Сенат определился с мерами помощи. Итогом горячего обсуждения стал огромный документ (более 5000 страниц).

Впрочем, не все сенаторы успели проанализировать его до голосования. Как бы то ни было, Сенат одобрил этот пакет мер (один из самых масштабных в истории США).

Президент Дональд Трамп его явно подпишет. Но самому Трампу осталось быть на посту меньше месяца.

Так что эффект от этих мер помощи будет ассоциироваться уже с новым президентом США Джо Байденом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США принял пакет мер стимулирования экономики страны на фоне пандемии коронавируса в размере $900 млрд.

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