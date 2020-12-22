Стерлитамак, Башкирия, , 12:19 — REGNUM Генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов на встрече с представителями общественных организаций и простыми гражданами города Стерлитамака (Республика Башкирия) обсудил вопросы экологии, и в частности — качества воздуха в городе. Руководитель компании подробно рассказал собравшимся об экологических проектах своего предприятия, в том числе направленных на снижение объёма вредных выбросов.

В частности, Эдуард Давыдов напомнил, что в Стерлитамаке установлены станции контроля атмосферного воздуха, которые в круглосуточном режиме отслеживают все вещества производств «Каустика» и «Соды». Данные мониторинга доступны для Управления государственного аналитического контроля. На предприятии есть и собственная аккредитованная лаборатория, которая проводит постоянные анализы атмосферного воздуха. Превышения выбросов станции ни разу не показывали.

Общие затраты АО «БСК» на выполнение мероприятий по охране окружающей среды за последние шесть лет составили 5,2 млрд рублей, из которых более 2 млрд направлены на мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. В компании разработана масштабная программа, направленная на снижение вредного воздействия производства на окружающую среду за счет модернизации производства и внедрения оборудования, отвечающего последним экологическим стандартам. Одним из ключевых природоохранных проектов является ликвидация шламонакопителей. В течение следующих десяти лет «белые моря» осушат, а на их месте появятся вишневые сады. Всего на экологические мероприятия компания планирует направить более 25 млрд рублей.

«По моему мнению, лучший способ решения любой проблемы — сесть и разобраться вместе, — сказал Эдуард Давыдов. — У каждого из нас есть активная жизненная позиция. Считаю, что нам нужно скооперироваться, чтобы вместе решать общую проблему. Вместе мы сможем добиться гораздо большего, чем поодиночке. Все источники загрязнения, которые выявляются, должны быть как можно скорее ликвидированы. Нужно объединить усилия, чтобы Стерлитамак стал самым чистым городом республики».

Гендиректор БСК предложил создать рабочую группу, в которую войдут общественники, эксперты, представители природоохранных организаций, экологи, промышленные предприятия города и просто неравнодушные жители.