Москва, , 12:17 — REGNUM Уже в начале 2020 года инвестиции в нефтяной отрасли сократились в среднем на 30%. Об этом 22 декабря заявила заведующая кафедрой стратегического управления топливно-энергетическим комплексом РГУ нефти и газа им. Губкина Елена Телегина на телеканале «Россия 24».

«Уже на пороге 2019−2020 года инвестиционные программы начали резко сокращаться. В среднем на 30%. Сейчас даже больше», — заявила Телегина.

«Конечно, это очень серьёзное изменение стратегического ракурса. Придётся сокращать инвестиции, придётся рассчитывать, как жить в условиях этих цен: в лучшем случае 40−45−50», — указала она.

Новый, более заразный штамм коронавируса был впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, однако распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии, ЮАР и Италии.

На фоне мутации коронавируса цена нефти марки Brent 21 декабря опустилась более чем на 5% — ниже 50 долларов за баррель.