Чита, , 12:15 — REGNUM Аграрии Забайкальского края, занимающиеся производством масличных культур, получат стимулирующую субсидию. Об этом рассказала министр финансов Забайкальского края Вера Антропова. Её слова сегодня, 22 декабря, приводит пресс-служба краевого правительства.

«Сельхозтоваропроизводителям возместят часть понесённых при производстве затрат. Сумма, которую Минфин направил в аграрное ведомство, — 15 миллионов рублей», — уточнила Вера Антропова.

Ранее отмечалось, что в текущем году удалось собрать практически вдвое больше рапса — свыше 20 тысяч тонн, в то время как годом ранее эта цифра составляла лишь 12 тысяч тонн. Средняя урожайность рапса составила 11,2 центнера с гектара. Данная масличная культура засеяна в Александрово-Заводском, Калганском, Краснокаменском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Сретенском, Чернышевском, Шилкинском районах края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, забайкальские аграрии, потерявшие в 2020 году урожай из-за неблагоприятных погодных условий, получат компенсации от государства. Согласно распоряжению правительства России, общая сумма составит более 142 миллионов рублей.

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