Москва, , 12:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по энергетике обсудить с правительством РФ комплексные предложения по развитию Дальнего Востока, чтобы энергоемкий бизнес не «утекал» в Сибирь, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

ЛЭП Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Если вы не будете возражать, в этот праздничный день давайте мы дадим поручение председателю комитета, чтобы комитет заслушал профильное министерство, провел переговоры, диалог с правительством РФ и внес комплексное предложение по развитию территории Дальнего Востока», — сказал Володин.

Он обратил внимание на разницу в тарифах на электроэнергию.

«Когда мы говорим о Забайкальском крае, у нас что получается: бизнес уходит из региона, потому что тариф высокий. Рядом находящиеся территории, в первую очередь Иркутская область, име. т другой тариф. И по этой причине регион, во многом, не развивается, как он мог бы развиваться. Про Забайкальский край. Такая же ситуация с Бурятией», — сказал спикер Госдумы

Он призвал посмотреть на территорию Дальнего Востока объективно, с учетом того, что там есть и Бурятия, там есть, среди этих территорий, и Забайкальский край.

«Да, они западнее, восточнее, если брать Сибирь, но при этом они оказались и ни в одной зоне, которая поддерживается, и в другой, тоже ущербно, учитывая, что рядом находящиеся территории имеют низкий тариф. Речь идет об Иркутской области. И они страдают дважды», — указал Володин.

По его мнению, при обсуждении тарифов для Дальнего Востока, необходимо учитывать соседнюю Сибирь.

«Когда мы обсуждаем тему выравнивания, то мы не можем выбрасывать Забайкальский край из регионов Дальнего Востока, потому что, по сути, это регион, который относится к дальневосточным регионам. Да, еще раз подчеркну, он может быть пограничным, как регион Восточной Сибири, но это Дальневосточный также регион. Поэтому его надо рассматривать с позиции дотирования электроэнергии», — предложил Володин.

Спикер Госдумы указал главе комитета Госдумы по энергетике Павлу Завальному («Единая Россия») на возможность подготовки отдельного законопроекта.

«Этот вопрос надо обсуждать комплексно, не в этом законе, предложите другой законопроект. Но еще раз хочу подчеркнуть, что, учитывая его нахождение вблизи Иркутской области, получается, что весь энергоемкий бизнес уходит в Иркутскую область, потому что там тарифы низкие», — рассуждает он.

Госдума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий продление механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года и поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня для некоторых категорий потребителей. Устанавливается поэтапное доведение тарифов на электрическую энергию до экономически обоснованного уровня в отношении следующих групп потребителей: в течение пяти лет в отношении потребителей, финансирование деятельности которых осуществляется за бюджетный счет, а также организаций жилищно-коммунального хозяйства; в течение трех лет в отношении потребителей, осуществляющих деятельность в области ТЭК и драгоценных камней и металлов.

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