Чита, , 12:10 — REGNUM Власти Забайкальского края известили о том, что направили из краевого бюджета 292 миллиона рублей на исполнение нормативных публичных обязательств. Сумму сегодня, 22 декабря, уточнила глава краевого минфина Вера Антропова. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Из этой суммы 71 миллион рублей — это ежемесячные пособия на детей и многодетным семьям, 140 миллионов рублей — компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг тем забайкальцам, которые имеют право на получение данной субсидии — это ветераны, инвалиды, жители края, пострадавшие в результате техногенных катастроф. Также добавлю, что 64 миллиона рублей предназначены на выплаты ветеранам труда и труженикам тыла», — пояснила Вера Антропова.

В минфине добавили, что из краевого бюджета на выплату заработной платы забайкальцам за первую половину декабря направлено 378 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после пандемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиардов рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%. Профильные комитеты Заксобрания Забайкальского края рекомендовали его к принятию.

Отметим, на социальную сферу в 2020 году в бюджете Забайкальского края заложено 54,3 миллиарда рублей — это 64,5% всех расходов.

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