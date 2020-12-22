Москва, , 12:08 — REGNUM Нефть может упасть до 20 долларов за баррель лишь в том случае, если мир не справится со второй волной коронавируса. Об этом 22 декабря заявила заведующая кафедрой стратегического управления топливно-энергетическим комплексом РГУ нефти и газа им. Губкина Елена Телегина на телеканале «Россия 24».

«Цена на нефть будет колебаться в диапазоне 45−52−55 долларов за баррель. Мы не увидим галопирующих цен. Даже при самых радужных перспективах экономического роста», — заявила Телегина.

«Но это неплохо. Это цены вполне комфортные. Просто компаниям надо научиться жить при этих ценах. Будет плохо, если мир не справится со второй волной, ещё придёт третья волна, и тогда будет затяжная рецессия. Тогда нефть может упасть и до 20 (долларов за баррель). Но я мало верю в такой сценарий», — указала она.

Новый, более заразный штамм коронавируса была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, однако распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии, ЮАР и Италии.

На фоне мутации коронавируса цена нефти марки Brent 21 декабря опустилась более чем на 5% — ниже 50 долларов за баррель.