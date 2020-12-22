Брюссель, , 12:05 — REGNUM По итогам ноября 2020 года европейские автолюбители приобрели 139 458 коммерческих автомобилей — на 0,5% меньше, чем в ноябре прошлого года. Об этом 22 декабря сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

По данным ассоциации, с начала 2020 года по ноябрь включительно в Европе было реализовано 1 294 344 коммерческих машин. Это на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Реализация коммерческих автомобилей более 3,5 тонн выросла на 3,7% в прошлом месяце, до 25 213 единиц. За одиннадцать месяцев 2020 года было продано 226 427 коммерческих машин в Европе — на 27,7% меньше, чем год назад.

В ноябре текущего года в Европе также было реализовано 20 620 грузовых машин полной массой более 16 тонн (-29,6%). Наконец, продажи автобусов в Европе упали на 5,1% в прошлом месяце, до 2644 единиц.

Напомним, по итогам ноября 2020 года в Европе было продано 1 047 000 новых легковых автомобилей — на 13,5% меньше, чем в ноябре прошлого года.

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