Архангельск, , 12:04 — REGNUM В ноябре в Архангельской области цены на продукты питания выросли на 4,9%, что на 1% выше, чем месяцем ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

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»Невысокий урожай сахарной свеклы сказался на ускорении темпов прироста цен на сахар после нескольких лет снижения его стоимости. Зато цены на молоко в регионе замедлили рост. Причиной стало увеличение производства региональными производителями молочной продукции», — уточнили в ведомстве.

Годовая инфляция в Архангельской области (без учета НАО) в ноябре 2020 года составила 4,2%. Это ниже, чем по Северо-Западу (4,3%) и в целом по России (4,4%), но выше, чем месяцем ранее (3,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, российские компании готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.