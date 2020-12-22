Чита, , 12:03 — REGNUM В Забайкальский край, где в пожароопасный период очень часто возникают лесные пожары, поступило 25 единиц пожарной и автомобильной техники. Как сообщает сегодня, 22 декабря, пресс-служба краевого правительства, помогать в борьбе с огнем будут новые автоцистерны на базе автомобиля «Урал», УАЗ «Патриот», легковые автомобили HYNDAI, автомобиль первой помощи на шасси ГАЗель NEXT м пожарные автолестницы. Все они переданы подразделениям управления МЧС России по Забайкальскому краю, «Забайкалпожспаса».

"Для нас это очень знаковое событие, о Забайкалье заботится лично президент Владимир Путин, который дал поручение усилить пожарное прикрытие территории края. Уже сегодня у нас воздвигается три пожарных части, всего запланировано построить 40 подобных объектов в ближайшие годы. Поступает новейшая техника, обеспечиваем личный состав имуществом, делаем серьезные шаги в борьбе Забайкалья с нашей постоянной бедой», — сказал вице-премьер Андрей Гурулев.

Техника уже отправилась в муниципалитеты Забайкалья. Новые машины направлены, в том числе, в поселок Новокручининский и село Преображенку Читинского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на некоторое улучшение пожароопасной обстановки в лесах Забайкалья, проблемы с подготовкой к новому сезону всё ещё существуют. С этой целью в регионе реализуют план повышения пожарного прикрытия.

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По итогам 2020 г. площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась в 1,6 раза. Всего с начала пожароопасного сезона уходящего года зарегистрировано 848 лесных пожаров на общей площади 349 тысяч гектаров. В 2019 году было зафиксировано 938 лесных пожаров на 567 тысячах гектаров.

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