Москва, , 12:02 — REGNUM В первой половине 2021 года цена на нефть, скорее всего, восстановится до 50 долларов за баррель. Об этом 22 декабря заявила заведующая кафедрой стратегического управления топливно-энергетическим комплексом РГУ нефти и газа им. Губкина Елена Телегина на телеканале «Россия 24».

«Всегда есть и оптимисты, и пессимисты. Я думаю, что реалисты смотрят на рынок достаточно позитивно. К весне рынок должен достаточно отыграть, и коррекция будет в положительную сторону. Но цена на нефть будет колебаться в диапазоне 45−52−55 долларов за баррель», — заявила Телегина.

«Мы не увидим галопирующих цен. Даже при самых радужных перспективах экономического роста», — подчеркнула она.

Новый, более заразный штамм коронавируса была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, однако распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии, ЮАР и Италии.

На фоне мутации коронавируса цена нефти марки Brent 21 декабря опустилась более чем на 5% — ниже 50 долларов за баррель.