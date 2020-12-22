Тольятти, Самарская область, , 12:07 — REGNUM Крупнейший районный суд РФ открыли после реконструкции в Самарской области. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Тольятти оценил качество проведённой реконструкции здания суда в Автозаводском районе города, расположенного по адресу Новый проезд, 4.

Сообщается, что реконструкция этого здания и строительство пристроя к нему начались весной прошлого года. Внутри суд оснастили 132 видеокамерами с возможностью классификации объектов и распознавания лиц.

Азаров поздравил работников суда с завершением реконструкции и сообщил, что для Тольятти Автозаводский суд является очень важным, поскольку является самым крупным районным судом в России. Он также осмотрел судебные залы, помещения и пообщался с сотрудниками. Теперь каждый судья обеспечен залом судебного заседания (их стало 37), а также отдельными рабочими кабинетами и совещательными комнатами.

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