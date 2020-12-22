Сеул, , 11:57 — REGNUM Представители южнокорейской судостроительной компании Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получили заказ на строительство трёх перевозчиков сжиженного природного газа (СПГ) для судовладельцев Панамы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, проект оценивается, в 607,2 млрд вон (~$548 млн).

Ранее, 21 декабря компания также получила заказ на строительство трёх СПГ-танкеров для судовладельческих компаний Океании и Панамы.

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Все шесть газовозов будут построены на верфи Hyundai Samho Heavy Industries.

В текущем году Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получила заказы на строительство 113 судов, а общую сумму $9,5 млрд, что составляет 86% от запланированной прибыли.

Между тем, представители другой судостроительной компании Samsung Heavy Industries получили заказ на строительство двух СПГ-танкеров общей стоимостью 403,5 млрд вон (~$364,1 млн).

Днем ранее компания также получила заказ на строительство двух СПГ-танкеров на сумму 408,2 млрд вон (~$368,4 млн). Судна будут спущены на воду последовательно до февраля 2024 года.