Барнаул, , 11:48 — REGNUM Недоплаты бюджетникам, выявленные Счётной палатой РФ в половине регионов, являются следствием неразберихи в действующей системе оплаты труда бюджетникам. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

«К сожалению, сегодня в России полностью запуталась система оплаты труда в бюджетной сфере. То ориентируются на базовую ставку и дополнительные выплаты, то корректируют эту систему. То задирают минимальный уровень оплаты труда, и тогда руководителям приходится придумывать, как перекроить ставки, поскольку, как правило, фонд оплаты труда остается прежний.

В коммерческих организациях в ответ на повышение минимального уровня оплаты, как правило, переводят человека на 0,5 ставки. Но это трудно сделать в бюджетных организациях, так как там в основном повременная оплата.

Кроме этого, на всё это накладываются особенности регионов — ведь не секрет, что есть «бедные регионы», а есть «богатые». В это надо еще вписать районные коэффициенты. В 90-е годы я, будучи руководителем медицинского учреждения, вводил на предприятии свою систему оплаты: «от дохода», когда бригады получали фонд оплаты в зависимости от дохода по договорам.

Но подобная система оплаты труда, хотя и была справедливой, но вызывала иногда напряжения внутри трудового коллектива, поскольку одни получали очень много, а другие бригады мало, что не укладывалось в традиционную советскую уравниловку. Однако в конце 90-х государство начало эксперименты с вариациями систем оплаты труда и совсем само запуталось».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Счётная палата России, проведя анализ выполнения указов главы государства, пришла к выводу о том, что в ряде регионов, которые должны были обеспечить опережающий рост оплаты труда бюджетников, целевые показатели по отдельным сегментам работников бюджетной сферы не были достигнуты. Всего аудиторы проверили 12 категорий работников бюджетной сферы.