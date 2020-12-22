Магас, , 11:46 — REGNUM В Ингушетии почти 40% земельных участков и объектов капитального строительства остаются неоформленными. Такие показатели выявлены по итогам инвентаризации госземель, которая проходит с июня 2020 года, сообщили в пресс-службе главы субъекта.

По словам главы минимущества Ингушетии Магомеда Гадаборшева, граждане ставятся в известность о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости. Проводятся подворовые обходы и сбор адресных данных объектов недвижимого имущества физических и юридических лиц, не поставленных на кадастровый и налоговый учет. Между тем анализ проведенной работы показывает, что число неоформленных земельных участков и домов все еще велико.

«Показатели юридически неоформленных территорий и домовладений, тем не менее, остаются высокими — это в среднем 40% по всем муниципалитетам», — такие данные приводит пресс-служба главы субъекта по итогам совещания.

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