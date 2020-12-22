Тутаев, Ярославская область, 22 декабря 2020, 11:46 — REGNUM В Ярославской области избранного директора АО «Тутаевская ПГУ» (производит тепло и электроэнергию) Сергея Радачинского не пустили на предприятие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил конкурсный управляющий акционера предприятия — АО «Ярославская генерирующая компания» Максим Дёмин.
Предприятием вновь руководит прежний директор — Иван Воеводин. Ещё насколько дней назад на сайте значился Радачинский. Представитель акционера считает, что произошёл «силовой захват предприятия». Об этом он написал в письме на имя заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурсный управляющий «Ярославской генерирующей компании» в ноябре сменил совет директоров «Тутаевской ПГУ» и назначил нового генерального директора. Поводом стал отказ прежнего директора Ивана Воеводина обращаться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «ТПГУ» из-за долгов перед «ВЭБ.РФ» и другими кредиторами. С этим не согласился один из бывших членов совета директоров, директор бюджетного учреждения «Корпорации развития малого и среднего предпринимательства» Сергей Одноколов, который обратился в суд с требованием отменить решения нового совета директоров. В качестве обеспечительных мер суд принял решение о запрете регистрации Радачинского в качестве директора в Едином госреестре юридических лиц.
Конкурсный управляющий «Ярославской генерирующей компании» попытку установить контроль над «Тутаевской ПГУ» объясняет тем, что действия администрации компании шли в ущерб кредиторам. В письме на имя заместителя губернатора он пишет о продаже электроэнергии по заниженным ценам.
Конфликт представителя собственника и региональных властей никак не сказывается на работе станции, которая функционирует в обычном режиме. ИА REGNUM запросило комментарий ситуации в правительстве Ярославской области.
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